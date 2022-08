“Posso affrontare una nuova gravidanza?” (Di martedì 9 agosto 2022) Buongiorno, sono Mara e ho 37 anni. Da diverso tempo con mio marito stiamo pensando ad una nuova gravidanza, ma le spiego la nostra storia. Abbiamo già una figlia di 16 anni, avuta con parto cesareo e una di 9. In questa seconda gravidanza, a causa di un parto di prova, ho avuto la rottura dell’utero e di conseguenza anche della vescica. Vorrei sapere se dopo tutti questi anni è possibile affrontare una nuova gravidanza. La ringrazio. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 9 agosto 2022) Buongiorno, sono Mara e ho 37 anni. Da diverso tempo con mio marito stiamo pensando ad una, ma le spiego la nostra storia. Abbiamo già una figlia di 16 anni, avuta con parto cesareo e una di 9. In questa seconda, a causa di un parto di prova, ho avuto la rottura dell’utero e di conseguenza anche della vescica. Vorrei sapere se dopo tutti questi anni è possibileuna. La ringrazio. L'articolo proviene daOnLine.

