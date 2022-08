«Portiamo i clandestini in Barbagia…». Dopo la sparata, il sindaco di Como prova a scusarsi: «Era un’iperbole…» (Di martedì 9 agosto 2022) «Mi dispiace che i sardi si siano offesi. Non ho nulla contro la Barbagia. Ma le reazioni alla mia proposta di mettere i clandestini in una zona sotto abitata dimostrano comunque che i clandestini non li vuole nessuno». Così ha parlato all’Ansa il sindaco di Como Alessandro Rapinese, tentando di ricalibrare il tiro di un’affermazione che gli è costata una valanga di critiche: «Se io fossi il legislatore – aveva detto – non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola. E mentre si attende che vengano rimpatriati, ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli». Il putiferio non aveva tardato a scatenarsi, con una sfilza di strigliate pervenute, per la maggior parte, da deputati, consiglieri e sindaci sardi. Ma quella incautamente utilizzata da Rapinese sarebbe stata solo ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) «Mi dispiace che i sardi si siano offesi. Non ho nulla contro la Barbagia. Ma le reazioni alla mia proposta di mettere iin una zona sotto abitata dimostrano comunque che inon li vuole nessuno». Così ha parlato all’Ansa ildiAlessandro Rapinese, tentando di ricalibrare il tiro di un’affermazione che gli è costata una valanga di critiche: «Se io fossi il legislatore – aveva detto – non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola. E mentre si attende che vengano rimpatriati, ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli». Il putiferio non aveva tardato a scatenarsi, con una sfilza di strigliate pervenute, per la maggior parte, da deputati, consiglieri e sindaci sardi. Ma quella incautamente utilizzata da Rapinese sarebbe stata solo ...

Brennosenone : @LaStampa Perché anziché rimanere in un paese tanto razzista, non ve ne andate fuori dai ciglioni per sempre! Andat… - Lucio66623416 : @elio_vito L'italia è invasa da clandestini, li portiamo a casa di di tutti gli euro FANATICI? Credo sia una proposta equilibriata - tito94351276 : @elio_vito Dai bello che tutti i clandestini che arrivano li portiamo tutti a casa tua e a tue spese visto che sei così accogliente - Sniper_RPK : #seawatch3, la oceanviking e' costretta a bloccare lo sbarco dei clandestini causa focolaio di Covid a bordo.Un alt… - BeyondTania : RT @Sniper_RPK: La #oceanviking e' costretta a bloccare lo sbarco dei clandestini causa focolaio di Covid a bordo... Un altro esempio di co… -