Manchester United, anche Sarr nel mirino (Di martedì 9 agosto 2022) Il Manchester United sarebbe interessato a Ismaila Sarr del Watford per rinforzare la propria rosa. Lo riporta The Sun. Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Ilsarebbe interessato a Ismailadel Watford per rinforzare la propria rosa. Lo riporta The Sun.

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, il @ManUtd insiste per #Arnautovic in attacco ???? - juvexdrug_ : RT @MatthijsPog: ????? Il Manchester United sta lavorando duramente per ingaggiare Adrien Rabiot come priorità per il centrocampo. [@Fabriz… - Roberta_Siro : RT @MatthijsPog: ????? Il Manchester United sta lavorando duramente per ingaggiare Adrien Rabiot come priorità per il centrocampo. [@Fabriz… -