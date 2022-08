Lutto per Fabio Amato, caporedattore de ilfattoquotidiano.it. Il cordoglio di direzione e redazione per la scomparsa del padre Ercole (Di martedì 9 agosto 2022) Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti, tutti i colleghi della redazione e di tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno al collega Fabio Amato, caporedattore della testata, e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita del padre Ercole. Ex programmatore, Ercole Amato aveva 77 anni e viveva a Parma con la moglie. A questo momento di cordoglio, oltre che la società editoriale Seif, si uniscono la direzione e la redazione del Fatto Quotidiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti, tutti i colleghi dellae di tutte le strutture de.it si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno al collegadella testata, e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita del. Ex programmatore,aveva 77 anni e viveva a Parma con la moglie. A questo momento di, oltre che la società editoriale Seif, si uniscono lae ladel Fatto Quotidiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AntoVitiello : Il #Milan giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di V… - fattoquotidiano : Lutto per Fabio Amato, caporedattore de - too_xedo : @RaffaeleDeGuida @Aless_Volpes E non ci si rallegra perché si ha ragione quando di mezzo c’è una vita. E se le conv… - ottopagine : Salerno, lutto per la morte di un vigile urbano stroncato dal Covid #Salerno - InfoCilentoWeb : Salento in lutto per la morte di Gegè Sollazzo #Cilento #CilentoNotizie #salento #salentonotizie -

Morta Olivia Newton - John, l'indimenticabile Sandy di Grease Los Angeles (California) - Il mondo del Cinema in lutto per la morte di Olivia Newton - John l'indimenticabile Sandy di Grease. L'attrice aveva 73 anni e da anni combatteva contro il cancro. A comunicarlo, con un post sui social, il marito che le è ... 10 ottobre: la morte è un'amica ...concepisce la propria esistenza come uno stanco ripetersi di giorni in attesa di un altro lutto. Il ... Questa strana amicizia per il giovane diventa la scoperta di un gruppo di persone che vedono in ... LA NAZIONE Salento in lutto per la morte di Gegè Sollazzo Lutto a Salento dopo il dramma di ieri mattina sul litorale ... I sanitari hanno tentato le operazioni di rianimazione sotto gli occhi di decine di bagnanti. Per il professionista, purtroppo, non c’è ... In lutto per Giak: azzurri senza Mondiale La nazionale ha rinunciato a partecipare alla kermesse dopo la morte del giovane Di Napoli. Intanto è nata l’associazione che lo ricorda ... Los Angeles (California) - Il mondo del Cinema inla morte di Olivia Newton - John l'indimenticabile Sandy di Grease. L'attrice aveva 73 anni e da anni combatteva contro il cancro. A comunicarlo, con un post sui social, il marito che le è ......concepisce la propria esistenza come uno stanco ripetersi di giorni in attesa di un altro. Il ... Questa strana amiciziail giovane diventa la scoperta di un gruppo di persone che vedono in ... In lutto per Giak: azzurri senza Mondiale Lutto a Salento dopo il dramma di ieri mattina sul litorale ... I sanitari hanno tentato le operazioni di rianimazione sotto gli occhi di decine di bagnanti. Per il professionista, purtroppo, non c’è ...La nazionale ha rinunciato a partecipare alla kermesse dopo la morte del giovane Di Napoli. Intanto è nata l’associazione che lo ricorda ...