Lutto nel Napoletano | Gaetano Felice muore a 3 anni | era ricoverato al Santobono

(Di martedì 9 agosto 2022) Non ce l’ha fatta, il bambino di 3all’ospedale pediatricodi Napoli. Nonostante gli sforzi dei medici del nosocomio, il piccolo – originario di Marigliano – è deceduto a causa di complicazioni di salute. Il sindaco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - cronacacampania : Firenze, lutto nel mondo della cultura: è morto Andrea Di Bari - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e della canzone.Olivia Newton John,per 30 anni,ha sp… - FrancoScarsell2 : La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e della canzone.Olivia Newton John,per 30 anni,ha… - too_xedo : @RaffaeleDeGuida @Aless_Volpes E non ci si rallegra perché si ha ragione quando di mezzo c’è una vita. E se le conv… -

... caporedattore della testata, e alla sua famigliadifficile momento della perdita del padre Ercole . Ex programmatore, Ercole Amato aveva 77 anni e viveva a Parma con la moglie. A questo momento ...I messaggi di cordoglio Dopo la diffusione della notizia della morte dell'attrice èmondo del cinema internazionale. L'attore americano John Travolta ha ricordato la collega Olivia con un ...Lutto a Salerno dove il vigile Francesco Bruno è morto all ... Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate: nel giro di pochissimi giorni, il Covid lo ha strappato all’affetto dei suoi familiari.NAZIONALE – È morta Olivia Newton-John. Aveva 73 anni. La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera ...