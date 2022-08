LIVE Fognini-Rune 1-4, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese ha un break di vantaggio nel primo set (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Lunga la risposta di Rune sulla seconda dell’azzurro. 40-40 Prova a giocare in contro balzo il ligure con Rune che però trova un gran dritto lungo linea. 40-30 Si apre il campo Fognini poi chiude con la volèe. 30-30 Servizio/dritto Fognini sulla seconda. 15-30 Buona la risposta del danese. 15-15 L’azzurro arriva sulla palla corta di Rune ma non riesce a tenere la risposta in campo. 15-0 Buona la prima di Fognini. 1-4 Dritto lungo linea di Rune che si ritrova dopo un momento di sbandamento e tiene il servizio. AD-40 Dritto in rete di Fognini. 40-40 Ace di Rune, game ai vantaggi. 30-40 PALLA break Fognini! ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Lunga la risposta disulla seconda dell’azzurro. 40-40 Prova a giocare in contro balzo il ligure conche però trova un gran dritto lungo linea. 40-30 Si apre il campopoi chiude con la volèe. 30-30 Servizio/drittosulla seconda. 15-30 Buona la risposta del. 15-15 L’azzurro arriva sulla palla corta dima non riesce a tenere la risposta in campo. 15-0 Buona la prima di. 1-4 Dritto lungo linea diche si ritrova dopo un momento di sbandamento e tiene il servizio. AD-40 Dritto in rete di. 40-40 Ace di, game ai vantaggi. 30-40 PALLA! ...

