F1, Las Vegas potrebbe accogliere il ‘Circus’ a prima di Abu Dhabi (Di martedì 9 agosto 2022) Las Vegas si sta preparando per accogliere il Mondiale di F1. La città che sorge nello Stato del Nevada attende il ‘Circus’ il prossimo anno, una gara che molto probabilmente si svolgerà a novembre alla vigilia dell’epilogo di Abu Dhabi. Si stanno muovendo i primi passi per una corsa che sarà per certi versi storica, una corsa in notturna che molto probabilmente si svolgerà nella giornata di sabato. Il tracciato non permanente si articolerà nel cuore della città, la seconda pista cittadina nel calendario sul suolo americano dopo Miami (Florida). Liberty Media ha acquistato la proprietà su cui sorgeranno i box e la zona delegata al paddock. Greg Maffei, CEO del gruppo statunitense, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Speedcafe.com’. “Il nostro obiettivo è avere una struttura magnifica per la gara utilizzabile per ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Lassi sta preparando peril Mondiale di F1. La città che sorge nello Stato del Nevada attende ilil prossimo anno, una gara che molto probabilmente si svolgerà a novembre alla vigilia dell’epilogo di Abu. Si stanno muovendo i primi passi per una corsa che sarà per certi versi storica, una corsa in notturna che molto probabilmente si svolgerà nella giornata di sabato. Il tracciato non permanente si articolerà nel cuore della città, la seconda pista cittadina nel calendario sul suolo americano dopo Miami (Florida). Liberty Media ha acquistato la proprietà su cui sorgeranno i box e la zona delegata al paddock. Greg Maffei, CEO del gruppo statunitense, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Speedcafe.com’. “Il nostro obiettivo è avere una struttura magnifica per la gara utilizzabile per ...

sonoojinni : @sonoochaewon troviamo un prete e sposiamoci a las vegas - Silvia00072 : ???? A causa della scarsità d'acqua negli Stati Uniti, i prati vengono distrutti in massa: “A Las Vegas si è arrivati… - AndreaBalduzzi1 : LAS VEGAS RAIDERS La squadra da seguire quest'anno. Mega situazione in attacco con una linea decente, sulla difesa… - Angelo77306451 : @fattoquotidiano Fondera’il partito dei matrimoni a Las Vegas - GiocoNews_it : Formula 1, un investimento a #LasVegas utile per 365 giorni @formula1gp -