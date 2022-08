fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - Agenzia_Ansa : Olivia Newton-John è deceduta 'serenamente nel suo ranch nel Sud della California, circondata da familiari e amici'… - Sara_fromArda : RT @MediasetTgcom24: Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - lacapanebona : RT @Iperborea_: È morta Olivia Newton-John, non ci voglio credere -

Newton - John, il ricordo di John Travolta: 'Hai reso le nostre vite migliori. Per sempre il tuo Danny' L'edizione italiana di Grease debuttò a marzo 1997 al Teatro Nuovo di Milano: ...La cantante e attriceNewton - John èall'età di 73 anni. Divenne famosa presso il pubblico di tutto il mondo nel 1978, quando interpretò il ruolo di Sandy in Grease accanto a un John Travolta , Danny nel film,...Morta a 73 anni Olivia Newton-John. La colonna sonora di Grease è ancora oggi una delle più vendute di sempre: al suo interno le due hit di successo “You’re the One That I Want” e “Summer Nights” comp ...È morta Olivia Newton-John, ma non la sua Sandy che vivrà per sempre attraverso le immagini del film cult Grease. Ecco alcune curiosità sull'attrice.