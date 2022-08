Vaiolo delle Scimmie, arrivano test rapido e vaccino: ecco a chi è destinato e quando farlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Basta un attimo per sentirsi catapultati nel passato, alle prese con test rapido e vaccino ma questa volta a impensierire gli italiani non è il Covid bensì l’ormai famoso Vaiolo delle Scimmie. L’azienda Innoliving con sede ad Ancona ha annunciato di essere pronta a mettere a disposizione di lavoratori e ospedali il test Monkeypox Virus Antibody, capace di rilevare la presenza di anticorpi contro il virus del Vaiolo delle Scimmie. La Innoliving ci ha tenuto a precisare che “il test è indicato come ausilio clinico nella diagnosi di infezione da Monkeypox virus e per la ricerca epidemiologica sul campo” e che il test Il test è già disponibile sul mercato ma riservato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Basta un attimo per sentirsi catapultati nel passato, alle prese conma questa volta a impensierire gli italiani non è il Covid bensì l’ormai famoso. L’azienda Innoliving con sede ad Ancona ha annunciato di essere pronta a mettere a disposizione di lavoratori e ospedali ilMonkeypox Virus Antibody, capace di rilevare la presenza di anticorpi contro il virus del. La Innoliving ci ha tenuto a precisare che “ilè indicato come ausilio clinico nella diagnosi di infezione da Monkeypox virus e per la ricerca epidemiologica sul campo” e che ilIlè già disponibile sul mercato ma riservato ...

Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - Adnkronos : Vaiolo delle scimmie: uno studio dello Spallanzani, pubblicato sul 'Lancet', dimostra la natura di malattia a trasm… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, iniziate le vaccinazioni allo Spallanzani - Olivieri2Va : RT @stefaniaconti: Mi dicono dalla regia che tanto le nascite sono in forte diminuzione No problem... 'Il vaiolo delle scimmie in un asilo… - mvanaxel : RT @ahabello: L’OMS avvisa che chiunque riceve il vaccino contro il Vaiolo delle Scimmie fa parte di una sperimentazione clinica per la rac… -