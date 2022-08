Traffico Roma del 08-08-2022 ore 08:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per lavori sulla Cassia bis in prossimità del raccordo anulare in direzione di Roma code per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino verso la capitale quelle per Traffico intenso sulla via Salaria tra via di Villa Spada e l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti per Traffico anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma nuovi lavori di potatura da questa mattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 519 le linee 514 verranno sostituite da bus sull’intero percorso mentre tram 19 continueranno a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento e Piazza di Porta Maggiore e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis in prossimità del raccordo anulare in direzione dicode per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino verso la capitale quelle perintenso sulla via Salaria tra via di Villa Spada e l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti peranche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima in direzione dinuovi lavori di potatura da questa mattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 519 le linee 514 verranno sostituite da bus sull’intero percorso mentre tram 19 continueranno a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento e Piazza di Porta Maggiore e ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - VAIstradeanas : 08:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - viabilitasdp : 8:43 #T90 Incidente su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 4 Salaria verso Teramo . - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Nuova fase di potature in Via Prenestina ??da lunedì #8agosto al #12agosto ?chiusa al traffico… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: incidente risolto, code per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Badia… -