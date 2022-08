Secondo triangolo Juve-Napoli-Sassuolo: il vertice è Frattesi (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il triangolo per Raspadori tra Juve, Napoli e Sassuolo, la storia si ripete con Frattesi, che piace ad entrambe le squadre La Juve insegue Frattesi ed il Napoli si mette di mezzo. Come riportato dalla Repubblica, i bianconeri si sono mossi per il centrocampista del Sassuolo, ma sul neroverde si è inserito anche il Napoli. Le tre squadre nelle ultime settimane si sono già incrociate per Raspadori, sempre più vicino al Napoli e, in quell’occasione, con i bianconeri in disturbo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo ilper Raspadori tra, la storia si ripete con, che piace ad entrambe le squadre Lainsegueed ilsi mette di mezzo. Come riportato dalla Repubblica, i bianconeri si sono mossi per il centrocampista del, ma sul neroverde si è inserito anche il. Le tre squadre nelle ultime settimane si sono già incrociate per Raspadori, sempre più vicino ale, in quell’occasione, con i bianconeri in disturbo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo triangolo Juve-Napoli-Sassuolo: il vertice è Frattesi Dopo il triangolo per Raspadori tra Juve, Napoli e Sassuolo, la storia si ripete con Frattesi, che piace ad entrambe le squadre La Juve insegue Frattesi ed il Napoli si mette di mezzo. Come riportato ...