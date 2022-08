Sampdoria, Damsgaard vola in Inghilterra: oggi le visite mediche (Di lunedì 8 agosto 2022) Sampdoria, Mikkel Damsgaard sarà oggi in Inghilterra per le visite mediche e la firma fino al 2027 con il Brentford Per la Sampdoria oggi è la giornata dei saluti a Mikkel Damsgaard. Il calciatore danese infatti è atteso in Inghilterra nella giornata odierna per le visite mediche e la firma con il Brentford. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2027, mentre alla Sampdoria andranno circa 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022), Mikkelsaràinper lee la firma fino al 2027 con il Brentford Per laè la giornata dei saluti a Mikkel. Il calciatore danese infatti è atteso innella giornata odierna per lee la firma con il Brentford. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2027, mentre allaandranno circa 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

