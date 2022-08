Napoli, già scelto il sostituto di Fabián Ruiz: è un ex Serie A (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Napoli vuole chiudere il prima possibile la sessione di mercato, così da avere la rosa al completo prima del 15 Agosto, data della prima gara di Serie A. Resta ancora da sciogliere il nodo portieri, che dovrebbe sbloccarsi in settimana, ma non solo. Da ieri, infatti, Fabián Ruiz sembra destinato a diventare un nuovo giocatore del PSG e, per questa ragione, serve qualcuno che prenda il suo posto. Quindi, oltre ai nomi di Barák e Lo Celso, ne spunta uno nuovo. Nandez Napoli Cagliari Si tratta di Nahitan Nández, che rappresenta un vecchio pallino del club azzurro. Il centrocampista uruguaiano ha concluso la scorsa stagione con 21 presenze e 2 reti con la maglia del Cagliari, ma potrebbe lasciare i sardi in seguito alla retrocessione in Serie B. Il Napoli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilvuole chiudere il prima possibile la sessione di mercato, così da avere la rosa al completo prima del 15 Agosto, data della prima gara diA. Resta ancora da sciogliere il nodo portieri, che dovrebbe sbloccarsi in settimana, ma non solo. Da ieri, infatti,sembra destinato a diventare un nuovo giocatore del PSG e, per questa ragione, serve qualcuno che prenda il suo posto. Quindi, oltre ai nomi di Barák e Lo Celso, ne spunta uno nuovo. NandezCagliari Si tratta di Nahitan Nández, che rappresenta un vecchio pallino del club azzurro. Il centrocampista uruguaiano ha concluso la scorsa stagione con 21 presenze e 2 reti con la maglia del Cagliari, ma potrebbe lasciare i sardi in seguito alla retrocessione inB. Il...

Giorgiolaporta : Giggino #MaiColPd e mai col #PartitoDiBibbiano sarà candidato nella lista del #Pd e non nel partito che porta il su… - AlfredoPedulla : #Napoli, sempre più #Kepa, come già anticipato. Dialoghi fitti con il #Chelsea. È lui in cima alla lista - julynko2000 : RT @AlekosPrete: Una croce celtica al collo, il selfie al mare dei dirigenti di Fratelli d'Italia. Si tratta di Salvatore Ronghi, già candi… - acmarco_ : RT @teo_acm: Ma in che senso Raspadori al Napoli per 33-35 mln + bonus + percentuale sulla rivendita? Ne vale la metà. E c'era chi criticav… - _4reF01 : @teo_acm Verrà spompinato fino a che non comincerà a far cagare e lo tartasseranno, lui e il Napoli per la cifra spesa. Film già scritto -