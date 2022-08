Napoli, Conte in pressing su Cafiero de Raho: un sondaggio anche per don Patriciello. E Fi corteggia il superpoliziotto Pisani (Di lunedì 8 agosto 2022) Se è ressa nei partiti per la caccia ad un seggio sicuro, sono intensissimi i movimenti dei segretari nazionali per cercare nomi di spicco della società civile per trainare le liste... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) Se è ressa nei partiti per la caccia ad un seggio sicuro, sono intensissimi i movimenti dei segretari nazionali per cercare nomi di spicco della società civile per trainare le liste...

CarloAlberto89 : @ItBegins013 @strapuntino00 TRAPP,CAPELLO, LIPPI BIS, CONTE SECONDO/TERZO ANNO non hanno avuto un gioco spettacolar… - AM_Porta : @mogpuff @konomoronao @lageloni Bravo questo dà il senso delle proporzioni, la strada che porta a realizzare il pnr… - IvanBiancoNeroJ : Tutte le volte che c'è stato un cambiamento positivo da un anno all'altro, è coinciso col cambio di allenatore. Con… - enzinoze : @maxbasello @putino @GiuseppeConteIT Zio Silvio al sud se lo mangia Conte. Quando sarà a Napoli per la campagna mi… - il_conte_x : @Izzoman85 @ADeLaurentiis Queste sono americanate che possono ritorcersi come Boomerang,lo sai vero? Se lo facciam… -