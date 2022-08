Leyla Ciagà PD firma l’appello degli scienziati per il clima

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) La deputata del Partito Democraticohatolanciato alla politica italiana dalla Società Italiana per le Scienze delche in pochi giorni sta viaggiando verso le 100.000 adesioni. “Hotolanciato alla politica italiana dalla Società Italiana per le Scienze delperché credo che la crisitica debba essere al centro dell’agenda di Governo e dell’azione politica a tutti i livelli amministrativi – dichiara la deputata Dem– gli effetti del riscaldamento globale sono già tra noi, dal caldo torrido alla siccità alle inondazioni, e mettono a rischio la nostra salute, le produzioni agricole, le infrastrutture provocando danni al territorio e ...