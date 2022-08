L’equivoco di pensare che siano i privilegiati ad abbracciare le idee liberali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 agosto 2022) In L’Italia rinunzia?, un bel saggetto del 1944, Corrado Alvaro scriveva che «quello deinon è un partito, ma l’atteggiamento di chi non ha gravi ragioni di sofferenza». Era abbastanza vero. Il privilegiato, il borghese elevato, il medico, il notaio, l’avvocato, il possidente che dopo una cena a base di lepri e fagiani si ritirava nel suo studio fasciato di legni pregiati e beveva cognac leggendo Hume e Stuart Mill aveva dopotutto il suo omologo nel signore settecentesco che affettavamentre il valletto in polpe gli aggiustava gli sbuffi dei pizzi. Nei due casi, quell’ozio intellettuale era analogamente innocuo e poteva essere coltivato senza appetiti rivoluzionari e senza istanze di classe: era una specie di vezzo, non troppo diverso rispetto all’interesse per i movimenti degli astri o per la scoperta d’una ...