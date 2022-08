Le donne non devono allenarsi come fanno gli uomini | il loro corpo è strutturalmente e biologicamente diverso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) “La maggior parte dei programmi di allenamento che si trovano là fuori non sono studiati per ilfemminile. Ad esempio, allenamenti in piedi con grossi carichi su spalle possono causare infortuni e problemi alle ginocchia e alla colonna vertebrale, perché di fatto la struttura delfemminile è più fragile di quella di un uomo.” – così spiega Andrea Capocci “Inoltre lesono soggette a sbalzi ormonali durante il mese per via delle mestruazioni, e di questo bisogna tenerne conto se si vuole creare un piano di allenamento che sia efficace e porti a risultati soddisfacenti e concreti. ”Agli inizi della mia carriera, quando il mio lavoro si limitava a quello di Personal Trainer e non avevo ancora fondato la mia azienda di fitness femminile con un team di esperti, lavoravo nelle palestre ed assistevo le ragazze in sala ...