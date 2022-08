La madre di Alice Scagni, ammazzata dal fratello: “Mi sono stati uccisi due figli” (Di lunedì 8 agosto 2022) Antonella Zarri, la madre di Alice Scagni, la donna uccisa a coltellate dal fratello Alberto nel tardo pomeriggio del primo maggio 2022 a Genova, ha voluto scrivere personalmente una lettera indirizzata al procuratore del capoluogo ligure. La donna chiede che vengano divulgate le telefonate in cui i familiari chiedevano ripetutamente aiuto per curare il figlio. Vi raccomandiamo... Alice Scagni, uccisa a 34 anni con 17 coltellate dal fratello Il primo maggio la donna era scesa sotto la sua abitazione a Quinto, in via Fabrizi, per portare fuori il cane: per strada ha incontrato Alberto Sc... Lo scritto, inoltre è stato consegnato ai quotidiani ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 8 agosto 2022) Antonella Zarri, ladi, la donna uccisa a coltellate dalAlberto nel tardo pomeriggio del primo maggio 2022 a Genova, ha voluto scrivere personalmente una lettera indirizzata al procuratore del capoluogo ligure. La donna chiede che vengano divulgate le telefonate in cui i familiari chiedevano ripetutamente aiuto per curare ilo. Vi raccomandiamo..., uccisa a 34 anni con 17 coltellate dalIl primo maggio la donna era scesa sotto la sua abitazione a Quinto, in via Fabrizi, per portare fuori il cane: per strada ha incontrato Alberto Sc... Lo scritto, inoltre è stato consegnato ai quotidiani ...

Tiziana99531862 : Questo, è : lo scaricabarile delle strutture dello stato, nell' intervenire come loro dovuto, se non a fatto compiu… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La madre di Alice Scagni, la donna uccisa dal fratello Alberto a Genova, ha scritto al procuratore una lettera dura in cui chi… - blogcupoftea : Omicidio Alice Scagni: la madre aveva chiesto aiuto e adesso chiede giustizia per i due figli… - Massima54204703 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho l'atroce sospetto che l'unico motivo per il quale non mi vengono date è quello di far calare il silenzio su ciò che è… - genovatoday : La madre di Alice e Alberto Scagni: 'Siano rese pubbliche le nostre richieste di aiuto' -