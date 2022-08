Genoa-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023 (Di lunedì 8 agosto 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Genoa-Benevento, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 8 agosto aprile alle ore 17:45 e sarà trasmessa in diretta su Mediaset 20 e in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA diretta LIVE IL REGOLAMENTO RISULTATI E TABELLONE ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) La, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 8 agosto aprile alle ore 17:45 e sarà trasmessa insu Mediaset 20 e insu Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento ine garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LALIVE IL REGOLAMENTO RISULTATI E TABELLONE ...

FT_Total : ITALIA ????. Acaban los 1/32 final en #CoppaItalia. 17:45 Genoa - Benevento 18:00 Modena - Sassuolo 21:00 Cremones… - pianetagenoa : Correva l'anno 2021: una doppietta di Pandev contro il Benevento regalò un punto importante al Genoa per la salvezz… - pianetagenoa : Genoa-Benevento: tornano 'la Voce del Patrone rossoblù' e 'Il Salotto del Grifone' con Carlo Sciaccaluga e Alberto… - mmsoccerbets : 8-8-22 Coppa Italia: Genoa Vs Benevento over 2.5 goals(-108) Modena Vs Sassuolo over 2.5 goals (-117) - Calciodiretta24 : Calcio in tv, Genoa - Benevento e le altre sfide di Coppa Italia -