(Di lunedì 8 agosto 2022) Il “campo largo” voluto dal segretario del Pd Enricoperde un pezzo, quella Azione di Carloche del patto del centrosinistra era stato uno dei promotori.andrà avanti mentrepotrebbe tentare di riconquistare spazio al centro con Matteo, che parla di «grande opportunità». Convocata per oggi la direzione di, ad ora parte del patto.: «Credo non sia serio cambiare opinione ogni tre giorni»

fanpage : #ElezioniPolitiche22, Emma Bonino critica #Calenda: 'Motivazioni fumose, resto con Letta' - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Elezioni ultime notizie. Dopo lo strappo con il Pd possibile alleanza Calenda-Renzi. Bonino: +Europa resta con Letta: Il… - Petro1372 : RT @vncnzvlln92: Mio padre, attivista di vecchia data di Sinistra Italiana e pure candidato con SI alle ultime elezioni amministrative dell… -

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchepolitiche 2022,notizie del 29 luglio 2022. Letta: "Con noi Art.1 e Psi". M5S:..."Sarà colpa del caldo", scherza Mario Oliva , segretario dello storico circolo della Bolognina, parlando di quello che è successo nelleore.Torna a salire lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco che viaggia in area 212,8 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul merc ...Dal Cuneese tre donne: Ciaburro, Boffa, Spertino e sette uomini: Bongioanni, Toselli, Buttieri, Bailo, Russo, Pellegrino, Pulitanò. L’elenco verrà portato dal coordinatore regionale Fabrizio Comba all ...