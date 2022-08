Dl Aiuti bis, salta la proroga allo smart working per lavoratori fragili e genitori under 14: torna l’obbligo di presenza (Di lunedì 8 agosto 2022) Bastavano 60 milioni di euro. Ma, evidentemente, mancava il consenso. Si infrange così contro la Ragioneria generale dello Stato la possibilità di prorogare di tre mesi lo smart working a favore dei lavoratori fragili e dei genitori under 14. Una misura che il ministro del Lavoro Andrea Orlando aveva preso a cuore. Ed era quasi riuscito a includere nell’ultimo Decreto Aiuti, varato giovedì scorso con una manovra da 17 miliardi di euro. «Come è noto – ha scritto Orlando su Facebook – ho proposto una norma per la proroga in diverse occasioni e anche nel caso del Dl Aiuti-bis». Quindi «ho sostenuto in Consiglio dei ministri un intervento in questa direzione a tutela dei più fragili e dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Bastavano 60 milioni di euro. Ma, evidentemente, mancava il consenso. Si infrange così contro la Ragioneria generale dello Stato la possibilità dire di tre mesi loa favore deie dei14. Una misura che il ministro del Lavoro Andrea Orlando aveva preso a cuore. Ed era quasi riuscito a includere nell’ultimo Decreto, varato giovedì scorso con una manovra da 17 miliardi di euro. «Come è noto – ha scritto Orlando su Facebook – ho proposto una norma per lain diverse occasioni e anche nel caso del Dl-bis». Quindi «ho sostenuto in Consiglio dei ministri un intervento in questa direzione a tutela dei piùe dei ...

