Come creare una rete domestica con Windows (Di lunedì 8 agosto 2022) Spostare i file da un PC all'altro può sembrare davvero scomodo, in particolare se ogni volta dobbiamo recuperare una chiavetta USB o un disco fisso esterno per poter effettuare lo spostamento. Invece di impazzire con i device esterni, possiamo fare in modo che i vari PC con Windows si vedano l'un l'altro sfruttando direttamente la rete domestica presente in casa. In questa guida vi mostreremo e rendere visibili i PC sulla stessa rete (anche connessi via Wi-Fi), così da poter accedere ai propri file da qualsiasi postazione ed eventualmente spostarli senza utilizzare memorie di massa. A fine guida vi mostreremo anche Come condividere una stampante di rete, così da aggiungere questa importante periferica alla rete domestica e stampare senza problemi da ...

