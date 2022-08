(Di lunedì 8 agosto 2022) L'diha"una opzione, ha. Non ho niente contro di lui ma era perfettamente consapevole, e sono pronto a incontrarlo pubblicamente. ...

wirko94 : 'Noi abbiamo la memoria del criceto' finalmente la prima autocritica di Calenda a stesso #LaCorsaAlVoto - danieledv79 : RT @AntoBlasi: Mai scelta fu più balorda di andare verso il PD. Ma passo indietro è atto di coraggio che va riconosciuto a Calenda. Ora, p… - balestro_beppe : RT @AntoBlasi: Mai scelta fu più balorda di andare verso il PD. Ma passo indietro è atto di coraggio che va riconosciuto a Calenda. Ora, p… - patriziadegioia : RT @AntoBlasi: Mai scelta fu più balorda di andare verso il PD. Ma passo indietro è atto di coraggio che va riconosciuto a Calenda. Ora, p… - Roky99760738 : RT @AntoBlasi: Mai scelta fu più balorda di andare verso il PD. Ma passo indietro è atto di coraggio che va riconosciuto a Calenda. Ora, p… -

Globalist.it

L'di: Letta ha scelta "una opzione folle, ha profondamente sbagliato. Non ho niente contro di lui ma era perfettamente consapevole, e sono pronto a incontrarlo pubblicamente. Sapeva ...Secondo: ha fatto cadere il governo Draghi ma non ha fattosul perché lo ha fatto ... "Se Fratoianni e Bonelli vogliono la coalizione con i draghiani (e deglutiscono pure) è perché ... Calenda fa autocritica “Letta ha profondamente sbagliato la sua una scelta folle” Il magma politico, che si osserva nel campo progressista, è profetico di quanto sarebbe instabile un governo in cui coabitano istanze inconciliabili. Il ...Una berlusconiana che quei valori porta. «Calenda parla chiaro e si rivolge ai ceti produttivi, alle imprese, al popolo delle partite Iva e ai bonus e al reddito di cittadinanza preferisce il lavoro.