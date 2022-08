Calciomercato Milan – Ufficiale, ceduto Gabriele Capanni alla Ternana (Di lunedì 8 agosto 2022) Gabriele Capanni lascia il Milan in questo Calciomercato estivo e si trasferisce alla Ternana. Il comunicato Ufficiale del club rossoverde Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022)lascia ilin questoestivo e si trasferisce. Il comunicatodel club rossoverde

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - WgAlenta : RT @MilanLiveIT: #Milan, ecco quanto costano i 3? obiettivi per il centrocampo - MilanLiveIT : #Milan, ecco quanto costano i 3? obiettivi per il centrocampo -