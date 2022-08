Calciomercato Milan – Conferme dall’Inghilterra: “Ziyech pista viva” (Di lunedì 8 agosto 2022) La pista Milan per Hakim Ziyech è ancora aperta. Il futuro del marocchino del Chelsea verrà deciso nelle ultime settimane di mercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022) Laper Hakimè ancora aperta. Il futuro del marocchino del Chelsea verrà deciso nelle ultime settimane di mercato

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - Den96109848 : RT @theMilanZone_: ?? 'Nel 2010 il Milan firmò Ibrahimovic e proprio quando il calciomercato sembrava finito, Galliani prese anche Robinho.… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Milan-Chelsea, nuovo contatto per Ziyech: Il Milan non ha abbandonato la pista Hakim Ziyech: lo a… -