Calciomercato: Lazio. Visite mediche per Provedel (Di lunedì 8 agosto 2022) Rinnovato del tutto il parco portieri a disposizione di Sarri. ROMA - Mattinata di Visite mediche per Ivan Provedel. Il portiere, 28enne, è alla clinica Mater Dei della capitale per i consueti test. A ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Rinnovato del tutto il parco portieri a disposizione di Sarri. ROMA - Mattinata diper Ivan. Il portiere, 28enne, è alla clinica Mater Dei della capitale per i consueti test. A ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: #Provedel è arrivato per le visite mediche. Le immagini - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - CalcioNews24 : Calciomercato Lazio: Acerbi dubbioso sul passaggio al Monza - LALAZIOMIA : Lazio, Luis Alberto ha un sogno -