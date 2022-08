Bargiggia controcorrente: “Nessun accordo Napoli-Sassuolo per Raspadori” (Di lunedì 8 agosto 2022) Giacomo Raspadori al Napoli viene dato come una sostanziale certezza, ma secondo Paolo Bargiggia l’accordo col Sassuolo non c’è. L’esperto di calciomercato attraverso il suo sito nella notte ha lanciato un’esclusiva sull’affare Raspadori ed ha scritto: “In questo momento, secondo quanto raccolto in esclusiva da Paolo Bargiggia e Luca Cerchione, non c’è Nessuno accordo tra il Napoli e Raspadori: non è ancora fatta per il trasferimento dell’attaccante. Come anticipatovi questa mattina, il procuratore si sta “scontrando” con la società neroverde per portare il ventiduenne al Napoli. La mossa del Sassuolo sembra essere più come un tentativo di calmare gli animi dei ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Giacomoalviene dato come una sostanziale certezza, ma secondo Paolol’colnon c’è. L’esperto di calciomercato attraverso il suo sito nella notte ha lanciato un’esclusiva sull’affareed ha scritto: “In questo momento, secondo quanto raccolto in esclusiva da Paoloe Luca Cerchione, non c’ètra il: non è ancora fatta per il trasferimento dell’attaccante. Come anticipatovi questa mattina, il procuratore si sta “scontrando” con la società neroverde per portare il ventiduenne al. La mossa delsembra essere più come un tentativo di calmare gli animi dei ...

