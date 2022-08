Atletico | Valverde non può ancora contare su Unai Simón | Iigo Martnez e Ral Garca | ma riprende Yeray

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 15:59:35 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: EL’Athletic è a una settimana dall’esordio in campionato e continua ad avere problemi in infermeria. la sessione odierna si è svolta con le assenze diMartínez e Ral García.ha dichiarato lo scorso fine settimana di sperare di potersui primi due, ma la loro presenza sembra complicata, soprattutto nel caso dell’Ondarrutarra. Le cinque sessioni di allenamento che rimarranno prima di lunedì prossimo saranno fondamentali per accelerare il loro recupero. La buona notizia è chesi è allenato normalmente dopo l’infortunio all’anca che ha avuto contro la Real Sociedad. Quello di Barakaldo ha ...