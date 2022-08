Atletica | Tamberi vince in Ungheria Fraser-Pryce 10 67 | Duplantis non decolla | McLaughlin show | Bracy 9 97

(Di lunedì 8 agosto 2022) Grande serata dileggera a Szekesfehervar (), dove è andato in scena il Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold). 400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Sydneyera la donna più attesa della vigilia e non ha deluso le aspettative. La statunitense ha trionfato con un perentorio 51.68, un secondo esatto sopra al surreale record del mondo stampato in occasione della rassegna iridata. La Campionessa del Mondo ha preceduto le giamaicane Janieve Russell (54.14) e Rushell Clayton (54.45). 100 OSTACOLI – La portoricana Jasmine Camacho-Quinn si esalta econ uno splendido 12.27, a 15 centesimi dal fresco record del mondo di Tobi Amusan. Alle sue spalle si piazzano le statunitensi Kendra Harrison (12.49) e Nia Ali (12.60). 100 METRI (MASCHILE) – Prosegue la super sfida tra Marvin ...

ginugiola : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… - glooit : Atletica: Tamberi torna e vince, spinta verso Europei leggi su Gloo - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Atletica Buone notizie dall'Ungheria con #Gimbo #Tamberi tornato in pista e vincitore della prova… - ciricandy_io : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… -

Tra un paio di giorni l'azzurro inseguirà ulteriori conferme a Montecarlo , in occasione di una tappa della Diamond League: si tratta di due appuntamenti cruciali per capire se potrà essere della ...A 2,27 sbagliano siasia Potye, per tre volte il tedesco, per due volte il marchigiano delle Fiamme Oro, che una volta incassata la certezza della vittoria riserva un tentativo a 2,30, poco ...L'olimpionico salta 2,24 a Szekesfehervara, tra due giorni nuovo test a Montecarlo ROMA (ITALPRESS) - Gianmarco Tamberi torna dopo il Covid e ...(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Al rientro alle gare dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa Gold del Continental Tour, a Szekesfehervar (Ungheria). L'azzurro ha ...