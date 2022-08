Addio a Olivia Newton-John | l' indimenticabile Sandy di Grease

Adnkronos : Addio alla star di #Grease Olivia #Newton-John, aveva 73 anni. - lullaebasta : RT @mauriziocanetta: Addio a Olivia Newton John (73). Chi non ha perso un po’ di cuore dopo aver visto Grease? - SMSNEWSOFFICIAL : Addio a Olivia Newton-John, indimenticabile attrice, cantante e star di “Grease” - GiaPettinelli : È morta Olivia Newton-John, addio a Sandy di Grease - Cinema - ANSA - Luna9709447333 : RT @Agenzia_Ansa: Olivia, con Sandy ha emozionato una generazione #ANSA -

Newton - John è morta all'età di 73 anni . Lo ha fatto sapere il marito John Easterling con un post pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram della cantante e attrice, nota soprattutto per ..., invece, si dedica fin da giovanissima alla musica. A 15 anni entra nella band di sole donne Soul Four e contemporaneamente partecipa a varie trasmissioni televisive. Una di queste è Sing Sing ...Aveva 73 anni, da 30 lottava contro il cancro. Il calvario iniziato con un tumore al seno Addio a Olivia Newton-John. La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle ...Olivia Newton-John, nota protagonista di Grease nei panni di Sandy, ci ha lasciato questa mattina all'età di 73 per un tumore al seno.