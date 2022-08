A lavoro per anni ‘a contatto’ con l’amianto, macchinista muore a 60 anni: l’Inail dovrà risarcire la moglie (Di lunedì 8 agosto 2022) È morto a causa di una malattia professionale Maurizio Di Meo che all’epoca dei fatti aveva solamente 60 anni. L’uomo era un macchinista, lavorava per le Ferrovie dello Stato di Colleferro ed è morto per un mesotelioma pleurico per l’esposizione all’amianto con cui era coibentato il reostato che collegava i 13 motori del locomotore. Ora a distanza di 4 anni la giustizia sta facendo il proprio corso, anche su nulla potrà restituire Maurizio alla famiglia. Leggi anche: Risarcimento danni malattia da amianto e indennizzo da esposizione Maurizio Di Meo morto per esposizione all’amianto: il risarcimento Ora a distanza di 4 anni la giustizia sta facendo il proprio corso, anche su nulla potrà restituire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) È morto a causa di una malattia professionale Maurizio Di Meo che all’epoca dei fatti aveva solamente 60. L’uomo era un, lavorava per le Ferrovie dello Stato di Colleferro ed è morto per un mesotelioma pleurico per l’esposizione alcon cui era coibentato il reostato che collegava i 13 motori del locomotore. Ora a distanza di 4la giustizia sta facendo il proprio corso, anche su nulla potrà restituire Maurizio alla famiglia. Leggi anche: Risarcimento dmalattia da amianto e indennizzo da esposizione Maurizio Di Meo morto per esposizione al: il risarcimento Ora a distanza di 4la giustizia sta facendo il proprio corso, anche su nulla potrà restituire ...

