"Qui non fate controlli". Denunciato il "prete dei migranti" don Biancalani (Di domenica 7 agosto 2022) Il parroco pistoiese è stato Denunciato per non aver permesso agli ispettori di Asl e agli agenti della municipale, in sua assenza, di effettuare un controllo nell parrocchia dove ospita alcuni migranti. Salvini lo bacchetta: "Caro don, rispetti le regole"

