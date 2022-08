Monza, Stroppa: “Decimo posto? Io mi auguro di salvarci, dobbiamo restare con i piedi per terra” (Di domenica 7 agosto 2022) “Non sono soddisfatto perché eravamo in pieno controllo e non puoi prendere due gol così. Possiamo fare di più quando abbiamo la palla, poi ci sta di avere le gambe pesanti alla prima gara ufficiale, ma sicuramente c’è qualcosa da rivedere.” Questo il commento di Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ai microfoni di Italia 1, al termine della sfida di Coppa Italia vinta 3-2 sul Frosinone. Il tecnico dei brianzoli si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali della sua squadra: “Vediamo se riusciamo a completare la rosa, sicuramente manca ancora qualcosa. Squadra da Decimo posto? Non credo proprio, io mi auguro di salvarci, è questo l’obiettivo a cui dobbiamo puntare. Ci affacciamo su una categoria difficile, dobbiamo restare con i ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) “Non sono soddisfatto perché eravamo in pieno controllo e non puoi prendere due gol così. Possiamo fare di più quando abbiamo la palla, poi ci sta di avere le gambe pesanti alla prima gara ufficiale, ma sicuramente c’è qualcosa da rivedere.” Questo il commento di Giovanni, allenatore del, ai microfoni di Italia 1, al termine della sfida di Coppa Italia vinta 3-2 sul Frosinone. Il tecnico dei brianzoli si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali della sua squadra: “Vediamo se riusciamo a completare la rosa, sicuramente manca ancora qualcosa. Squadra da? Non credo proprio, io midi, è questo l’obiettivo a cuipuntare. Ci affacciamo su una categoria difficile,con i ...

