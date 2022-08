Johann Zarco si toglie un sassolino: “Ducati? Parlano solo di altri…” (Di domenica 7 agosto 2022) Una bella pole position in sella alla sua Pramac Racing. È stato un sabato esaltante a dir poco per Johann Zarco che ha staccato il miglior tempo su pista a Silverstone mettendo il suo bolide davanti a tutti. Una grande soddisfazione per il francese della flotta Ducati, unico che fin qui non è stato praticamente mai accostato alla moto ufficiale in sostituzione di Jack Miller. Le parole di Johann Zarco sulla Ducato dopo la pole position di Silverstone (Credit foto – pagina Facebook Johann Zarco)“Parlano di Martin e Bastianini e non di me? Che cazzo vuoi che ti dica. Certo che sono contento. Ho dimostrato di essermi presentato in gran forma dopo la pausa estiva. Già stamattina nelle PL3 c’era la speranza di andare sotto il 58?, ma sono caduto. Al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Una bella pole position in sella alla sua Pramac Racing. È stato un sabato esaltante a dir poco perche ha staccato il miglior tempo su pista a Silverstone mettendo il suo bolide davanti a tutti. Una grande soddisfazione per il francese della flotta, unico che fin qui non è stato praticamente mai accostato alla moto ufficiale in sostituzione di Jack Miller. Le parole disulla Ducato dopo la pole position di Silverstone (Credit foto – pagina Facebook)“di Martin e Bastianini e non di me? Che cazzo vuoi che ti dica. Certo che sono contento. Ho dimostrato di essermi presentato in gran forma dopo la pausa estiva. Già stamattina nelle PL3 c’era la speranza di andare sotto il 58?, ma sono caduto. Al ...

periodiciweb : JOHANN ZARCO PARTIRA' DALLA POLE POSITION NEL GP DI SILVERSTONE - 2PxQYq85y0bjOxJ : RT @bgmotogp: #MotoGP #BritishGP #Q2 1 Johann Zarco 1'57.767 2 Vinales 3 Miller 4 Quartararo 5 Bagnaia 6 A Espargaro 7 Bezzecchi 8 Bastian… - MotorcycleSp : Johann Zarco è stato il protagonista principale delle qualifiche per la MotoGP britannica, conquista... #MotoGP… - massimi89529615 : RT @Agenzia_Ansa: Il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) ha conquistato pole position nel Gp di Gran Bretagna, in programma domani, con i… - gponedotcom : 'Mi mancano 2 decimi al giro per lottare per la vittoria. Il Long Lap non penalizzerà troppo Quartararo e penso che… -