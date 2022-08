Inter, dirigenti infuriati per le condizioni del campo di Pescara (Di domenica 7 agosto 2022) Ultima amichevole dell’Inter in quel di Pescara Si è concluso con una sconfitta il precampionato dell’Inter che ieri sera ha ceduto il passo al Villarreal sul campo del Pescara. Più che la sconfitta – era pur sempre un’amichevole – secondo la Gazzetta dello Sport i dirigenti nerazzurri al 90esimo erano infuriati per le condizioni non proprio ottimali del campo. “Preoccupa quasi come il terreno di gioco di Pescara, che ha mandato su tutte le furie i dirigenti dell’Inter prima della gara. Gambe salve, il risultato no ma importa fino a un certo punto. Importa, piuttosto, capire come oggi sia diventato troppo facile fare gol all’Inter”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Ultima amichevole dell’in quel diSi è concluso con una sconfitta il precampionato dell’che ieri sera ha ceduto il passo al Villarreal suldel. Più che la sconfitta – era pur sempre un’amichevole – secondo la Gazzetta dello Sport inerazzurri al 90esimo eranoper lenon proprio ottimali del. “Preoccupa quasi come il terreno di gioco di, che ha mandato su tutte le furie idell’prima della gara. Gambe salve, il risultato no ma importa fino a un certo punto. Importa, piuttosto, capire come oggi sia diventato troppo facile fare gol all’”. L'articolo proviene da ...

AurelioSodo : Che i dirigenti delll'Inter (oggi) debbano sedersi ai tavoli e poter dire solo (o quasi): me lo presti? Un po fa ve… - fcin1908it : Inter-Villarreal, dirigenti nerazzurri infuriati per le condizioni del terreno di gioco - GRomano_80 : @Inter Avere una portiere che regala opportunità agli avversari, unica società al mondo consapevole di questo e che… - Bruno19631 : @paolobrozovic88 @daves80 @Inter E chi li paga i tuoi due dirigenti???…ah giusto la calcolatrice - ilgladiatore36 : @AlfredoPedulla i dirigenti dell'Inter è possibile che non imparano mai dagli errori? Eppure l'ha visto che cavolat… -