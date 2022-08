Everton sulle tracce di Guirassy

L'ex difensore azzurro ha esordito in Premier League e ha giganteggiato come suo solito in-... se vuoi essere sempre aggiornatoultime notizie...0 contro l': Tuchel su Koulibaly Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato...La decisione di Allegri dopo l'arrivo in ritardo dell'attaccante italiano al ritrovo bianconero. Non è la prima volta ...Kalidou Koulibaly, dopo avere lasciato il Napoli, è approdato al Chelsea. Ha esordito con i Blues contro l'Everton.