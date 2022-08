Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 13 | 10

(Di sabato 6 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio traffico record sulle strade italiane nel weekend che va dal 6 al 7 agosto col bollino nero che torna dopo due anni di pandemia secondo le Stime 4 italiani su 10 sfideranno il caldo record per raggiungere le agognate m Inoltre nel intero mese di agosto saranno 22 milioni di cittadini che si sposteranno per le vacanze e cambiamo pagina circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate alberghi e case in Val di Fassa Soprattutto nella zona di Vigo di Fassa dove si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato frane e smottamenti alcuni corsi d’acqua sono andati a Fontanazzo e campestrin frazioni di mattina è stata una frana ha invaso la strada le persone evacuate hanno trascorso una notte nel centro della protezione civile e nelle ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - SkyTG24 : #Governo, verso le elezioni, scintille tra #Renzi e il #Pd. Berlusconi: flat tax al 23%. LIVE - zazoomblog : Ultime Notizie – Malgioglio: “porterò su Rai3 Bülent Ersoy la diva transgender turca” - #Ultime #Notizie… -

Il Sole 24 ORE

I dem: 'Sull'ex sindaco giudizio durissimo e senza appello'. La replica di Italia Viva: 'Noi non viviamo di rancori personali'. Intanto nel Pd si stringono i tempi per un'intesa con Sinistra italiana, ...... 7 agosto, con traffico intenso per lepartenze di questo primo fine settimana agostano. Il ... Per ricevere le nostrein tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . ... Ucraina, ultime notizie. Bombe russe al sud, in fumo 3mila tonnellate grano forse nelle ultime gare della stagione, ma soprattutto con l’obiettivo di rendersi protagonista e viversi un 2023 che potrebbe essere il suo nuovo trampolino di lancio.Il club azzurro annuncia un nuovo incredibile sconto per Napoli-Espanyol, ma i follower distruggono De Laurentiis.