“Puliamo le contrade” | il consigliere Palladino apprezza l’iniziativa

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlcomunale Marcello, Capogruppo “Noi Campani” , plaude alle”, organizzata dalla delegata alleIannelli, dall’assessore all’ambiente Rosa e dall’Asia Benevento spa in persona dell’Amm.re unico dott. Madaro, per domenica 7 agosto. “Le periferie e le, fuori dal perimetro urbano, sono penalizzate perché non sempre raggiunte dai servizi di spazzamento e cura del verde. Il vasto territorio comunale (con le numerose, oltre 100… ), necessiterebbe di risorse aggiuntive ed ulteriori onde raggiungerle sistematicamente anche per l’espletamento di tali servizi. Il conferimento dei rifiuti urbani in questi territori, avviene mediante gli “eco punti” fissi, ...

