NON SONO UNA SIGNORA: ALBA PARIETTI ALLA CONDUZIONE DEL DRAG SHOW DI RAI2 (Di sabato 6 agosto 2022) Grande sorpresa nei palinsesti autunnali di RAI2. Il ritorno di ALBA PARIETTI ALLA CONDUZIONE di un programma in onda in prima serata. Vediamo di cosa si tratta. Secondo quanto annunciato dal portale Davidemaggio.it, ad ALBA Paretti sarà affidata la CONDUZIONE di Non SONO una SIGNORA, SHOW attesissimo dell’autunno di RAI2. Ecco il concept del programma: La prima serata del lunedì di Rai 2 si arricchisce di una novità assoluta, portando nelle case degli italiani una delle forme espressive che in questi anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Anche in Rai, infatti, si alza il sipario sull’arte performativa delle DRAG Queen: personaggi noti in vari ambiti si metteranno in ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 6 agosto 2022) Grande sorpresa nei palinsesti autunnali di. Il ritorno didi un programma in onda in prima serata. Vediamo di cosa si tratta. Secondo quanto annunciato dal portale Davidemaggio.it, adParetti sarà affidata ladi Nonunaattesissimo dell’autunno di. Ecco il concept del programma: La prima serata del lunedì di Rai 2 si arricchisce di una novità assoluta, portando nelle case degli italiani una delle forme espressive che in questi anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Anche in Rai, infatti, si alza il sipario sull’arte performativa delleQueen: personaggi noti in vari ambiti si metteranno in ...

GiuseppeConteIT : Le nostre priorità non sono le ammucchiate elettorali. Ci interessa difendere con le unghie e con i denti i temi pe… - marattin : Il bello è che ora tutti - a dx e a sx - dicono “no vabbè ma non guardate alle coalizioni, quelle sono finte, si sa… - Mov5Stelle : Letta e Calenda, il duo austerità Dire tutto e il contrario di tutto nella stessa frase non è facile, Letta e Calen… - WanderingEye__ : @healing_bikes ma pure io, qua parte l'esodo forse non hanno capito. io già ho il passaporto aspetto ulteriori info… - ironicoincompre : sono in stazione, mi sono seduto su una panchina che stava all’ombra pensando non bruciasse e nulla mi son bruciato il culo -