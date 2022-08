Nasce Mediametaverso, in collaborazione con Metaword, società leader nella tecnologia del metaverso (Di sabato 6 agosto 2022) La struttura Mediametaverso – “La comunicazione diventa futuro” – ideata dai giornalisti Marco Sutter e Biagio Maimone, è il nuovo sistema avanzato che consentirà di conoscere la notizia entrando dentro la notizia, vivendola, sentendola e partecipandovi, grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia del metaverso. Sarà possibile, in tal modo, entrare nel fatto, nell’evento, nel meeting, interagendo con il mondo, rimanendo a casa, seduti e, nel contempo, immersi nella realtà. Entrare nella notizia, percependo la realtà di un fatto, oggi è possibile con Mediametaverso. Si potrà abbattere il confine tra “virtuale” e “realtà” ed avere la possibilità di comprendere meglio ed imparare quello che succede nel nostro pianeta “reale”. “Se avremo la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) La struttura– “La comunicazione diventa futuro” – ideata dai giornalisti Marco Sutter e Biagio Maimone, è il nuovo sistema avanzato che consentirà di conoscere la notizia entrando dentro la notizia, vivendola, sentendola e partecipandovi, grazie alle potenzialità offerte dalladel. Sarà possibile, in tal modo, entrare nel fatto, nell’evento, nel meeting, interagendo con il mondo, rimanendo a casa, seduti e, nel contempo, immersirealtà. Entrarenotizia, percependo la realtà di un fatto, oggi è possibile con. Si potrà abbattere il confine tra “virtuale” e “realtà” ed avere la possibilità di comprendere meglio ed imparare quello che succede nel nostro pianeta “reale”. “Se avremo la ...

