Napoli-Espanyol, De Laurentiis in panchina tra Spalletti e Giuntoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è presenta allo stadio patini per l'ultima amichevole estiva del suo club, ma per la prima volta il patron azzurro ha deciso di non sedersi in tribuna per assistere alla gara. De Laurentiis infatti è si è accomodato in panchina tra l'allenatore Spalletti e Cristiano Giuntoli per supervisionare da vicino la sua squadra prima dell'avvio del campionato.

