Long Covid, uno studio dimostra il persistere dei sintomi fino a due anni dalla guarigione. I sintomi sono svariati ma non gravi Uno studio pubblicato su The Lancet dichiara che almeno una persona su 8, dopo essere guarita dal ovid, continua a manifestare un sintomo legato al Long Covid. Nella maggior parte dei casi si tratta di "perdita di gusto e olfatto, dolori muscolari, spossatezza, dolori al petto e difficoltà respiratorie. in alcuni casi anche conseguenze di carattere psicologico e mentale". "C'è urgente bisogno di dati che inquadrino la portata dei sintomi a lungo termine sperimentati da alcuni pazienti dopo la malattia Covid", ha affermato Judith Rosmalen dell'Università di Groningen, tra le autrici principali dello studio.

