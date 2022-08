LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Zarco in pole, seconda fila per Quartararo e Bagnaia (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Piccola delusione Suzuki, con Rins 11° e Mir 12°. Domani si preannuncia una gara molto interessante, soprattutto con una seconda fila composta da tre dei Grandi protagonisti di questo Mondiale. 15.53 Di seguito la top10 del Q2: 1 5 J. Zarco 1:57.767 2 12 M. VIÑALES +0.098 3 43 J. MILLER +0.164 4 20 F. Quartararo +0.171 5 63 F. Bagnaia +0.194 6 41 A. ESPARGARO +0.199 7 72 M. BEZZECCHI +0.334 8 23 E. BASTIANINI +0.339 9 89 J. MARTIN +0.407 10 10 L. MARINI +0.550 15.51 Non si migliora nessuno, quindi è ufficiale la pole del francese Johann Zarco con la Ducati Pramac. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Piccola delusione Suzuki, con Rins 11° e Mir 12°. Domani si preannuncia una gara molto interessante, soprattutto con unacomposta da tre deidi protagonisti di questo Mondiale. 15.53 Di seguito la top10 del Q2: 1 5 J.1:57.767 2 12 M. VIÑALES +0.098 3 43 J. MILLER +0.164 4 20 F.+0.171 5 63 F.+0.194 6 41 A. ESPARGARO +0.199 7 72 M. BEZZECCHI +0.334 8 23 E. BASTIANINI +0.339 9 89 J. MARTIN +0.407 10 10 L. MARINI +0.550 15.51 Non si migliora nessuno, quindi è ufficiale ladel francese Johanncon la Ducati Pramac. ...

