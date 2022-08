Gianluca Vitale è il primo studente a frequentare 2 corsi di laurea per via telematica

(Di sabato 6 agosto 2022)sarà ila intraprendere il percorso della doppiaper viadal varo della legge del 12 aprile 2022., in questo momento iscritto al corso diin ingegneria informatica all'Università Mercatorum, ha richiesto infatti l'iscrizione al corso in Giurisprudenza presso l'UniversitàPegaso., che è un operatore informatico presso l'Esercito Italiano, ha un lavoro a tempo pieno e ha deciso di continuare a studiare per accrescere il suo bagaglio di competenze. "La mia passione per l'informatica nasce da bambino - raccolta - e ho deciso di iscrivermi alla facoltà di ingegneria informatica, scegliendo l'Università Mercatorum che ...

