Genitori muoiono in un incidente, i 5 figli non saranno separati (Di sabato 6 agosto 2022) , ma saranno affidati alla nonna di 52 anni Dopo un incidente stradale, avvenuto lo scorso marzo a Fontanafredda in provincia di Pordenone, persero la vita Manuel Cari e Chiara Materassi, 29 e 24 anni, lasciando orfani cinque bambini tra gli otto mesi e otto anni. Secondo quanto stabilito dai periti, a causare l’incidente sarebbe stata una invasione di corsia da parte di Manuel Cari, che stava percorrendo la ex provinciale 53 che collega San Quirino a Vivaro. Accanto a lui la madre dei suoi figli, nell’impatto contro un camion i due hanno perso la vita.. «È stato accertato – spiega a Repubblica l’avvocato Alessandro Spreafico, che tutela l’autista Gianmarco Fracassi di Fontanafredda – che il mio assistito ha fatto il possibile per evitare l’impatto. Siamo in attesa che la Procura archivi la sua posizione». Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 agosto 2022) , maaffidati alla nonna di 52 anni Dopo unstradale, avvenuto lo scorso marzo a Fontanafredda in provincia di Pordenone, persero la vita Manuel Cari e Chiara Materassi, 29 e 24 anni, lasciando orfani cinque bambini tra gli otto mesi e otto anni. Secondo quanto stabilito dai periti, a causare l’sarebbe stata una invasione di corsia da parte di Manuel Cari, che stava percorrendo la ex provinciale 53 che collega San Quirino a Vivaro. Accanto a lui la madre dei suoi, nell’impatto contro un camion i due hanno perso la vita.. «È stato accertato – spiega a Repubblica l’avvocato Alessandro Spreafico, che tutela l’autista Gianmarco Fracassi di Fontanafredda – che il mio assistito ha fatto il possibile per evitare l’impatto. Siamo in attesa che la Procura archivi la sua posizione». Leggi anche: ...

