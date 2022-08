(Di sabato 6 agosto 2022) Un14 a 0 per il centrodestra alla Camera, 6-0 al Senato neidel: "Una sconfittaper tutto ilfrutto di una scelta surreale", fa notare Alfonso Pecoraro Scanio che ha commentato icontenuti in uno studio di Big Data politics. Il verde, ministro con Giuliano Amato e Romano Prodi, in un video postato su Facebook spara a zero sul segretario del Pd, Enrico Letta, che ha "umiliato" Giuseppe Conte ed "esaltato" Carlo Calenda. Il cantiere della coalizione delper le elezioni politiche del 25 settembre è in alto mare, tra veti incrociati e accuse reciproche tra il leader di Azione, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana (che oggi chiede di includere proprio il Movimento 5 Stelle), e gli scissionisti ...

tempoweb : Cappotto 'umiliante', l'analisi sui collegi del #Lazio gela il #centrosinistra: i dati #ElezioniPolitiche22 #letta… - BarBaRaMilano32 : Bravo Jannik che gli hai lasciato un game, il cappotto è umiliante #Sinner -

Italia Oggi

... sostituendo il volto dell'attore Bruno Ganz - indossa un cappello e unda ufficiale ... alla fine è stato uno "zero", che conferma in maniera esemplare la profondissima crisi di ...I Dallas Mavericks hnno evitato unnella finale della Western Conference in Nba con i Golden State Warriors, imponendosi 119 a 109 in casa e portando la serie sul 3 - 1 per i rivali. Trascinati da Luka Doncic, i ... L'Italia dovrebbe respingere il razionamento del gas Ue; a differenza della Germania, non è più ricattabile da Putin - ItaliaOggi.it