ATP Montreal, il tabellone di Jannik Sinner. Avversario da definire, poi derby con Berrettini? (Di sabato 6 agosto 2022) Jannik Sinner, testa di serie numero 7 del tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, è stato inserito nella parte bassa del tabellone, e sarà esentato dal primo turno. Quel che è certo è che l'azzurro al secondo turno troverà un qualificato, dato che il sorteggio ne ha messi di fronte due all'esordio. Affascinante l'ipotesi della sfida agli ottavi di finale contro Matteo Berrettini, testa di serie numero 11, in un derby tricolore che sarebbe attesissimo ed inedito. Ai quarti di finale si prospetta un ulteriore incontro entusiasmante contro l'ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 3 del seeding. In semifinale per l'azzurro potrebbe ripresentarsi la sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, il quale però prima dovrebbe superare il russo ...

