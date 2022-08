«Accordo con Verdi-SI? Non per governare». E i due Mattei silurano Letta, Renzi: «Anche loro con chi ha fatto cadere Draghi». Salvini: «Patto per le poltrone» (Di sabato 6 agosto 2022) Matteo Renzi torna all’attacco del segretario dem Enrico Letta, dopo il raggiungimento dell’Accordo elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, siglato tra il segretario del Pd, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. Il leader di Italia Viva, su Twitter, ha dichiarato: «L’Accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: Anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi del terzo polo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità, controcorrente». In precedenza, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi, 6 agosto, Renzi aveva già punzecchiato il ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Matteotorna all’attacco del segretario dem Enrico, dopo il raggiungimento dell’elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, siglato tra il segretario del Pd, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il leader dei, Angelo Bonelli. Il leader di Italia Viva, su Twitter, ha dichiarato: «L’tra Pd e la sinistra radicale svela la verità:i dem si alleano con chi ha. Gli unici coerenti con l’Agendasiamo noi del terzo polo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità, controcorrente». In precedenza, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi, 6 agosto,aveva già punzecchiato il ...

