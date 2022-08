“Vedrai come sei carina se ti spogli”. Così adescava bambine fingendosi minorenne (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – adescava bambine su WhatsApp, fingendosi un ragazzino di 14 anni. Di anni però l’uomo ne ha 30, e a questa infame attività si dedicava da tempo, come riportato su Tgcom24. L’orrore, questa volta, avviene a Milano. Ecco come adescava le bambine su WhatApp, costringendole a spogliarsi Sono ben ventisei le bambine adescate su WhatApp dal “pedofilo virtuale”. bambine a tutti gli effetti, visto che si parla di una fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Lui, in compenso, si presentava come un 14enne, pur avendone 30. L’uomo convinceva le vittime a spogliarsi, e non solo: anche a consumare “rapporti virtuali”. Gli inquirenti, una volta fermato, hanno perquisito il suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago –su WhatsApp,un ragazzino di 14 anni. Di anni però l’uomo ne ha 30, e a questa infame attività si dedicava da tempo,riportato su Tgcom24. L’orrore, questa volta, avviene a Milano. Eccolesu WhatApp, costringendole aarsi Sono ben ventisei leadescate su WhatApp dal “pedofilo virtuale”.a tutti gli effetti, visto che si parla di una fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Lui, in compenso, si presentavaun 14enne, pur avendone 30. L’uomo convinceva le vittime aarsi, e non solo: anche a consumare “rapporti virtuali”. Gli inquirenti, una volta fermato, hanno perquisito il suo ...

