Uffici Ascom | il calendario delle chiusure estive

(Di venerdì 5 agosto 2022) Come di consueto, nel mese di agosto glidiConfcommercio Bergamo chiudono per le ferie. La sede cittadina resta chiusa da martedì 16 a venerdì 19 agosto e il 26 agosto per la festa patronale. L’area lavoro della sede di Bergamo resta comunque operativa con un presidio per la gestioneurgenze (tel. 035 4120307). Gliperiferici di Albino, Calusco d’Adda, Lovere, Osio Sotto, Romano di Lombardia, Sarnico, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno saranno chiusi dal 16 agosto al 26 agosto; mentre a Clusone la chiusura è dal 16 agosto al 2 settembre.